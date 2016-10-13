Алистратов не прошел просмотр в «Манчестере»
Голкипер Данила
Алистратов покинул клуб ECHL «Манчестер
Монаркс» по итогам просмотрового контракта.
Предыдущие четыре сезона 25-летний голкипер провел в ВХЛ в «Ладе» (2012-2014), «Ариаде» (2014-2015) и «Южном Урале» (2015-2016).
В сентябре Алистратов подписал просмотровый контракт с «монархами», но не смог закрепиться в составе, проиграв конкуренцию Джеку Флинну и Колину Стивенсу.
«Манчестер» является дочерней командой «Лос-Анджелеса» и с 2015 года выступает в ECHL (Лига Восточного побережья).
Ранее клуб под таким же названием играл в АХЛ, но в 2015 году был перебазирован в Онтарио (Калифорния).
Напомним, Алистратов дебютировал в «Тракторе» в 17 лет и выступал в клубе в течение четырех лет, после чего перешел в «Витязь». В общей сложности он провел в КХЛ 136 матчей и одержал 42 победы при коэффициенте надежности 2,9 шайбы за игру.
В 2008 году Алистратов выиграл серебро юниорского чемпионата мира, а через год – бронзу молодежного чемпионата мира.