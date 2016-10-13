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«Атлетик» продлил контракт с Сусаетой и прописал сумму отступных в 45 миллионов

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК «Атлетик» (Бильбао)Комментарии

Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2019 года.

Отметим, что в контракте прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро.

Сусаета выступает в «Атлетике» с 2007 года. За это время он провел 405 матчей и забил 51 гол.

В составе «Атлетика» Сусаета стал обладателем Суперкубка Испании (2015), а также доходил до финала Кубка Испании (2009, 2012, 2015), Лиги Европы (2012) и участвовал в Суперкубке Испании (2009).

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