Георгий Черданцев: Промес - не суперзвезда и в выдающегося игрока не вырастет

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

- Наверное, многих удивлю, но я не считаю, что Промес – лучший игрок чемпионата России. Промес забивает, но не во всех матчах бывает полезен. Как мы убедились, в позиционной атаке против массированной обороны, как у «Уфы», Квинси потерялся и ничем себя не проявил.

Так что я бы не преувеличивал заслуг Квинси. Хороший игрок, конечно, но не все упирается в него одного. Да и сам Промес – не суперзвезда и в выдающегося игрока не вырастет. Если бы у него был такой невероятный талант, в свои 24 года, уже 24 (!), он бы играл не в «Спартаке», а в топ-клубе Англии.

- Было бы странно, если бы в чемпионате России по-настоящему талантливый игрок находился в течение нескольких сезонов. Если яркий и амбициозный футболист не мечтает поскорее уехать в топ-чемпионат, пусть не сразу в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию», а хотя бы для начала в клуб поскромнее, мне не очень понятно, в чем его мотивация. Промесом до перехода в «Спартак» вроде бы интересовался «МЮ», но бороться за него не стал. Я думаю, селекционерам такого клуба как «МЮ» можно доверять: если бы они видел именно у Промеса большой потенциал, они бы его взяли, – цитирует Черданцева «Матч ТВ».

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» девять матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. До «Спартака» 24-летний футболист играл в Голландии, выступал за «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс». За сборную Голландии Промес провел 16 матчей и забил два мяча.