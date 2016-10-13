ФИФА может пересмотреть систему рейтинга сборных

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что ФИФА рассмотрит вопрос об изменении способа составления рейтинга сборных.

- На комитете по организации чемпионата мира возник вопрос с рейтингами команд, несколько членов советов высказались, что система на данный момент необъективна. Она зависит от количества товарищеских матчей, от подбора команд на товарищеские матчи. Кто-то предпочитает играть со слабыми, кто-то, наоборот, выбирает себе соперников заведомо сильнее, из-за этого рейтинги «съезжают». В итоге решили, что администрация ФИФА проработает этот вопрос и выйдет с предложениями об изменении системы рейтинга, судя по всему, это должно произойти в ближайшие месяцы, есть шанс, что это будет обсуждаться на совете ФИФА в январе следующего года, - цитирует Сорокина ТАСС.

Сборная России впервые в истории опустится ниже 50-го места в новом рейтинге ФИФА, который опубликуют 20 октября. После поражения в товарищеском матче от команды Коста-Рики (3:4) сборная России должна опуститься ниже 50 места в новой версии рейтинга. До этого худшим результатом национальной команды в рейтинге ФИФА было 40-е место в 1998 году.

