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Дмитрий Песков: Доложили президенту о нападении на дочь Емельяненко

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на дочь Федора Емельяненко.

«Мы докладывали президенту по сообщениям СМИ.В целом, нападение на ребенка - это совершенно недопустимо и требует самых решительных мер по выявлению того, кто совершил это нападение. Но в данном случае я бы порекомендовал избегать каких-либо ассоциаций, каких-либо параллелей, каких-то там подозрений, до того пока не установлено, кто это совершил.

Федор - очень хороший мой товарищ, и я с большим уважением к нему отношусь. Когда нападают на дочь товарища, это очень тревожно, очень неприятно», - сказал пресс-секретарь президента ТАСС.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.

Также стало известно, что в полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 

Напомним, Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту. 

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