Писарев покинет посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки»

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора Российского футбольного союза и старшего тренера молодежной сборной России.

- Николай Николаевич не останется. Думаю, что у него есть желание поработать на клубном уровне. Надеюсь, он будет работать в клубе, и у него все будет нормально. Нужно определиться с главой спортивного департамента. Я попросил Станислава Саламовича (Черчесова) подумать на эту тему, важно, чтобы это работало, как один механизм. Предстоящий цикл будет очень важен, от него будет зависеть попадание сборной на Олимпиаду, - цитирует Мутко ТАСС.

Писарев совмещал посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки» с 2010 по 2015 год. В 2015 году команду возглавил Дмитрий Хомуха. После неудачного старта «молодежки» в отборе чемпионата Европы 2017 года и ухода Хомухи вновь стал совмещать посты.

