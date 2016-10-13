Промес пропустил тренировку «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес не принимал участие в сегодняшней тренировке «Спартака».
Голландец, получивший травму голеностопа, работал в тренажерном зале. Не было на занятии и полузащитника Дениса Глушакова. У него простуда. Ожидается, что он вернется к тренировкам в пятницу.
Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».
После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.
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