Промес пропустил тренировку «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не принимал участие в сегодняшней тренировке «Спартака».

Голландец, получивший травму голеностопа, работал в тренажерном зале. Не было на занятии и полузащитника Дениса Глушакова. У него простуда. Ожидается, что он вернется к тренировкам в пятницу.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».

После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.