На eSPORTconf Russia 2016 выступит исполнительный директор Wonderworld VR

В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Саймон Романус – C.E.O. компании Wonderworld VR.



Тема доклада Саймона Романуса: «Жизнь киберспорта в виртуальной реальности. Взращивание нового поколения звезд».



Wonderworld VR имеет офисы в США и Швеции, а в число ее клиентов входят как крупные авиакомпании, так и именитые телестудии. С момента ее основания компания дает возможность каждому бренду выстроить абсолютно новые отношения с покупателем и помогает представить лучшие истории в наиболее захватывающем виде.



Среди заслуг WWVR – наиболее длительный VR-стрим в истории, продолжавшийся 7 дней, а также первая полноценная запись живого концерта в виртуальной реальности. На данный момент компания – одна из немногих, кто может снимать видео формата 360 градусов в 4К-разрешении.



Конференция eSPORTconf Russia 2016 пройдет 1 декабря в Москве. На ней будут раскрыты актуальные вопросы по инвестированию в киберспорт и внедрению российского бизнеса на мировой киберспортивный рынок.