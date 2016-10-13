Виталий Мутко: Не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров на матчи РФПЛ

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС не планирует приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.

«Сейчас я не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров. Да, такая практика была, но сейчас мы видим, что у нас много молодых интересных судей. Думаю, справятся ребята», - заявил Мутко.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

Также работу арбитра Сергея Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.