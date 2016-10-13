«Зенит» требует у «Тосно» выплаты компенсации за Богаева и Киреенко

Председатель палаты по разрешению споров Константин Ляхов рассказал, какие дела будут рассматриваться на очередном заседании палаты 18 октября.



- 18 октября палата по разрешению споров рассмотрит претензию «Зенита» в отношении «Тосно» о выплате компенсации за подготовку футболистов Дмитрия Богаева и Павла Кириенко, - передает слова Ляхова «Чемпионат.com».

«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?



Напомним, «Тосно» 24 августа до конца сезона 2016/17 арендовало у литовской «Паланги» полузащитника Дмитрия Богаева и нападающего Павла Киреенко, с которыми «Зенит» не стал продлевать контракты. Футболисты покинул петербургский клуб в начале июля.

В сезоне 2016/17 Богаев провел за команду из Ленинградской области семь матчей, на счету Киреенко пять игр и один гол.

