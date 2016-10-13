Валерий Карпин: Если Промес не сыграет с «Ростовом», у «Спартака» не будет лучшего футболиста на поле
Бывший главный тренер
«Спартака» Валерий Карпин высказался о том, как повлияет на игре команды в
матче с «Ростовом» возможное отсутствие форварда Квинси Промеса.
«Если Промес не выйдет на поле в матче с «Ростовом», это, конечно же, скажется на игре «Спартака», у них просто не будет лучшего футболиста на поле», – приводит «Р-Спорт» слова Карпина.
Напомним, 24-летний голландец получил сильный ушиб левой стопы в матче отборочного турнира чемпионата мира с Францией (0:1).
Ранее сообщалось о том, что решение об участии Промеса в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.
Матч десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» пройдет 15 октября на «Открытие Арене».
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически