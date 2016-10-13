Андрей Червиченко: Пока еще рано говорить, что у Карреры ничего не получилось в «Спартаке»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что на данный момент рано оценивать работу наставника красно-белых Массимо Карреры.
– Недавно Каррера заявил, что изначально его попросили руководить командой два матча, пока «Спартак» ищет тренера. Получается, его назначение – вынужденное?
– Вот я и говорю об этом. Вспомните, какой посыл эмоциональный прошел после того, как красно-белым не удалось договориться с Курбаном Бердыевым. Суть его назначения больше не продуманное, а основанное на эмоциях. Иногда бывает так, что подобные решения наоборот приносят пользу, мол, никто не знал и не гадал, а тут такое... Сказать, что у Карреры ничего не получилось – просто нельзя. Почему? Ему еще не дали возможности купить «своих» игроков. К тому же, он отлично знает, какие защитники нужны команде. Логичнее дать ему приобрести тех, кого он хочет и уже оттуда смотреть на результат, – сказал Червиченко.