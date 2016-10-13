Гендиректор «Тосно»: Богаев и Киреенко? К «Зениту» мы никакого отношения не имели, их взяли в аренду у другого клуба

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о претензии «Зенита» в отношении тосненцев о выплате компенсации за Дмитрия Богаева и Павла Киреенко, которые летом 2016 года перешли в клуб из Ленинградской области на правах аренды.



- Нам пришло уведомление от палаты по разрешению споров, которая и решит, кто в этой ситуации прав. Я лишь могу сказать, что никакого отношения мы к «Зениту» не имели, а Дмитрия Богаева и Павла Киреенко взяли в аренду до конца сезона у другого клуба («Паланга» - Прим.ред.). В каком режиме пройдет заседание? Этого нам не сообщали, - сказал Матюшенко в интервью Spb.Sovsport.ru.

«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешил в «Тосно» через Литву?



Напомним, 13 октября стало известно, что 18 числа палата по решению споров рассмотрит претензию «Зенита» в отношении «Тосно» о выплате компенсации за подготовку футболистов Дмитрия Богаева и Павла Кириенко.

«Тосно» 24 августа до конца сезона 2016/17 арендовало у литовской «Паланги» Богаева и Кириенко, с которыми «Зенит» не стал продлевать контракты. Футболисты покинул петербургский клуб в начале июля.

В сезоне 2016/17 Богаев провел за команду из Ленинградской области семь матчей, на счету Киреенко пять игр и один гол.