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«Тоттенхэм» готов выложить за Иско 45 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон Суарес может покинуть команду в январе 2017 года.

Как сообщает Sport.es, на игрока «сливочных» претендует «Тоттенхэм», который уже пытался приобрести его минувшим летом. Отмечается, что на данный момент английский клуб готов выложить за футболиста 45 млн евро. Ранее сообщалось, что Иско недоволен отсутствием игровой практики и готов рассмотреть предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел на клубном уровне 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 35 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2018 года.

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