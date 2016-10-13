Илья Геркус: Зачем «Локомотиву» вмешиваться в мечту Кержакова завершить карьеру в «Зените»?

Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг интерес клуба к форварду «Зенита» Александру Кержакову.

«Об интересе к нему мне ничего не известно. Насколько я знаю, он хотел бы закончить карьеру в «Зените», была у него такая мечта. Зачем мы будем в нее вмешиваться?», – приводит «Р-Спорт» слова Геркуса.

Напомним, в июле Кержаков подписал с «Зенитом» контракт на один год. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в премьер-лиге и забил один гол. В последних пяти матчах команды 33-летний форвард оставался в запасе.