Игорь Шестеркин: Когда Знарок повысит голос – сразу начинаешь работать с удвоенной силой!

Голкипер СКА Игорь Шестеркин рассказал, как ему работается под руководством главного тренера питерского клуба Олега Знарка.

- Олег Знарок известен как достаточно жёсткий тренер. Молодым в команде частенько достаётся?

- Он просто требовательный человек. Нужно выкладываться, работать. Олег Валерьевич очень не любит когда кто-то халтурит. Тренер у нас такой, голос повысит – сразу начинаешь работать с удвоенной силой!

- Каково это – играть в одной команде с такими звёздами как Дацюк, Ковальчук, Войнов?

- Да счастье вообще. На тренировках только постоянно забивают, одно расстройство (смеётся). А так – хорошо, что они за нашу команду играют, а не за кого-то из соперников, - цитирует Шестеркина официальный сайт КХЛ.

Напомним, СКА 10 октября победил минское «Динамо» со счетом 6:2. В этой встрече прервалась сухая серия Шестеркина, которая длилась 271 минуту.

20-летний вратарь отыграл на ноль матчи с «Куньлунь» (3:0), «Слованом» (6:0), ЦСКА (2:0) и «Йокеритом» (6:0). Всего в сезоне-2016/17 Шестеркин принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Следующий матч СКА проведет в Петербурге 13 октября против рижского «Динамо». Начало матча в 19:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию.