«Наполи» планирует приобрести Дрогба

Тренерский штаб «Наполи» начал поиски замены нападающему Аркадиушу Милику, который получил разрыв передней крестообразной связки колена.



Как сообщает Calciomercato, клуб рассматривает возможность приглашения 38-летнего форварда «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба. Отмечается, что соглашение с нападающим будет рассчитано до конца текущего сезона, а ряды «Наполи» он пополнит на правах аренды.



Милик получил серьезную травму, выступая за сборную Польши в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Дании (3:2). Итальянские СМИ утверждают, что игрок пропустит несколько месяцев.









