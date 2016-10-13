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«Наполи» планирует приобрести Дрогба

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Тренерский штаб «Наполи» начал поиски замены нападающему Аркадиушу Милику, который получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Как сообщает Calciomercato, клуб рассматривает возможность приглашения 38-летнего форварда «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба. Отмечается, что соглашение с нападающим будет рассчитано до конца текущего сезона, а ряды «Наполи» он пополнит на правах аренды.

Милик получил серьезную травму, выступая за сборную Польши в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Дании (3:2). Итальянские СМИ утверждают, что игрок пропустит несколько месяцев.




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