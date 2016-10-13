Марсело оправился от травмы и может сыграть с «Бетисом»
Защитник «Реала»
Марсело восстановился после травмы и готовится наравне со всеми сыграть в матче
восьмого тура примеры с «Бетисом».
21 сентября в матче с «Вильярреалом» (2:2) 28-летний бразилец получил повреждение камбаловидной мышцы правой ноги и пропустил последние три игры команды.
Примечательно, что без своего основного левого защитника «Реал»
не смог добиться ни одной победы, завершив вничью матчи с «Лас-Пальмасом»
(2:2), «Боруссией» (2:2) и «Эйбаром» (1:1).
В то же время «Реал» не сможет рассчитывать на полузащитников Каземиро и Луку Модрича.
Матч «Бетис» – «Реал» пройдет 15 октября на стадионе Бенито Вильямарин. Начало – 21:45 (мск).
Матч
Место и дата
15 октября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически