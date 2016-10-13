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Марсело оправился от травмы и может сыграть с «Бетисом»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Марсело восстановился после травмы и готовится наравне со всеми сыграть в матче восьмого тура примеры с «Бетисом».

21 сентября в матче с «Вильярреалом» (2:2) 28-летний бразилец получил повреждение камбаловидной мышцы правой ноги и пропустил последние три игры команды.

Примечательно, что без своего основного левого защитника «Реал» не смог добиться ни одной победы, завершив вничью матчи с «Лас-Пальмасом» (2:2), «Боруссией» (2:2) и «Эйбаром» (1:1).

В то же время «Реал» не сможет рассчитывать на полузащитников Каземиро и Луку Модрича.

Матч «Бетис» – «Реал» пройдет 15 октября на стадионе Бенито Вильямарин. Начало – 21:45 (мск).

Матч

Бетис - Реал

Место и дата

15 октября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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