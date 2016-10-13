Кевин Шаттенкирк: В матчах с «Чикаго» нам чаще обычного удается находить Тарасенко передачами

Защитник «Сент-Луиса» Кевин Шаттенкирк после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2) высказался об игре форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко.

«Он уже доказал свой высокий уровень. Такие матчи много значат для нас. Тарасенко очень опасен. Похоже, нам удается чаще обычного находить его передачами в матчах против этих ребят, и он заставляет их за это заплатить», – приводит слова Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.

Напомним, Тарасенко набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча.

Добавим, что в первом раунде плей-офф прошлого сезона «Сент-Луис» победил «Чикаго» в семи матчах серии.