Кевин Шаттенкирк: В матчах с «Чикаго» нам чаще обычного удается находить Тарасенко передачами
Защитник «Сент-Луиса»
Кевин Шаттенкирк после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2)
высказался об игре форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко.
«Он уже доказал свой высокий уровень. Такие матчи много значат для нас. Тарасенко очень опасен. Похоже, нам удается чаще обычного находить его передачами в матчах против этих ребят, и он заставляет их за это заплатить», – приводит слова Шаттенкирка официальный сайт НХЛ.
Напомним, Тарасенко набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой матча.
Добавим, что в первом раунде плей-офф прошлого сезона «Сент-Луис» победил «Чикаго» в семи матчах серии.
Матч
Чикаго - Сент-Луис - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Голы:
Паник (Хосса, Тэйвс), 4:38 (1:0 - бол.). Шэттенкирк (Стеен, Петранжело), 24:52 (1:1 - бол.). Хартман (Крюгер, Мотте), 33:57 (2:1). Тарасенко (Штястны, Шэттенкирк), 39:28 (2:2 - бол.). Штястны (Тарасенко, Шэттенкирк), 40:55 (2:3 - бол.). Тарасенко (Стеен, Штястны), 58:54 (2:4 - п.в.). Апшолл 59:41 (2:5 - п.в.).
Место и дата
13 октября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция