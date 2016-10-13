Полиция: На дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешности

Начальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов рассказал подробности нападения на дочь президента ММА России Федора Емельяненко.



– Это действительно был акцентированный удар в область сердца?

– В область груди. Я не думаю, что он целенаправленно метился в сердце.



– Это был один удар?

– Да. После чего этого девушка была госпитализирована в больницу. С камер, стоящих рядом с места происшествия, изъяли видео. Несколько моментов, интересных для дознания, попали в объективы. Сейчас мы это все анализируем.



– Есть понимание, нападавший целенаправленно ждал девушку или это был какой-то эмоциональный всплеск?

– Не могу этого сказать. Но этого конфликта ничего не предвещало. Просто подошел и ударил.



– То есть, не было ни диалога, ни предупреждения?

– Не было.



– Девочка общается с полицейскими?

- Ее уже несколько раз опрашивали. Будет еще беседа. Собственно, она говорит то, что мы с вами сейчас и обсудили.



– Как выглядел этот мужчина?

– Не кавказской внешности, славянской. Среднего телосложения, среднего возраста. Лица от камер он не прятал. Я надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете какие-то новые подробности. Найти этого человека – вопрос времени, – рассказал Милованов.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.



Также стало известно, что в полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.



Напомним, Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.

