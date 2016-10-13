Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург0 : 1Барыс
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Минск
Баскетбол  Галатасарай- : -ЦСКА
Хоккей  Спартак- : -Металлург Нк
Хоккей  СКА- : -Динамо Рига
Баскетбол  Милан- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полиция: На дочь Емельяненко напал мужчина славянской внешности

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Начальник Управления дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов рассказал подробности нападения на дочь президента ММА России Федора Емельяненко.

– Это действительно был акцентированный удар в область сердца?
– В область груди. Я не думаю, что он целенаправленно метился в сердце.

 Это был один удар?
– Да. После чего этого девушка была госпитализирована в больницу. С камер, стоящих рядом с места происшествия, изъяли видео. Несколько моментов, интересных для дознания, попали в объективы. Сейчас мы это все анализируем.

 Есть понимание, нападавший целенаправленно ждал девушку или это был какой-то эмоциональный всплеск?
– Не могу этого сказать. Но этого конфликта ничего не предвещало. Просто подошел и ударил.

 То есть, не было ни диалога, ни предупреждения?
– Не было.

 Девочка общается с полицейскими?
- Ее уже несколько раз опрашивали. Будет еще беседа. Собственно, она говорит то, что мы с вами сейчас и обсудили.

 Как выглядел этот мужчина?
– Не кавказской внешности, славянской. Среднего телосложения, среднего возраста. Лица от камер он не прятал. Я надеюсь, что в ближайшее время вы узнаете какие-то новые подробности. Найти этого человека – вопрос времени, – рассказал Милованов.

До этого «Московский комсомолец» сообщил о том, что дочь Федора Емельяненко попала в больницу после избиения неизвестным.

Также стало известно, что в полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 

Напомним, Емельяненко раскритиковал проведение в Грозном боев ММА с участием детей. В этих боях участвовали сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого заявления Емельяненко сам подвергся критике со стороны чеченских функционеров и некоторых спортсменов. Часть спортивной общественности, напротив, высказалась в его защиту.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Песков: Доложили президенту о нападении на дочь ЕмельяненкоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нападением на дочь Федора Емельяненко.Пресс-секретарь Емельяненко: Действительно факт нападения на дочь имел местоПресс-секретарь бойца смешанного стиля Федора Емельяненко Юлия Куклина подтвердила факт нападения на его дочь Марию.Дочь Емельяненко выписали из больницыДочь бойца Федора Емельяненко Марию выписали из больницы, где ей была оказана медицинская помощь после избиения.Полиция: Нападение на дочь Емельяненко не связано с конфликтом бойца с КадыровымВ полиции не связывают нападение на 16-летнюю дочь Федора Емельяненко с конфликтом известного бойца с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил источник «Московскому комсомольцу».Пресс-секретарь Кадырова: Мне ничего не известно о ситуации с дочерью ЕмельяненкоПресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов не владеет информацией о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко.Жена Федора Емельяненко написала заявление в полицию о нападении на ее дочьВ полицию поступило заявление о нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Его подала супруга спортсмена.Тренер Александр Мичков: Емельяненко точно не будет драться 31 декабряПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко не планирует проводить бои в ближайшее время.Журналист «МК»: По инциденту с дочерью Емельяненко возбуждено уголовное дело по статье «побои»Полиция возбудила уголовное дело по поводу нападения на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Об этом заявила журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.Андрей Рябинский: Напавших на дочь Емельяненко нужно обязательно найти. Это полный беспределГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о предположительном нападении неизвестных на дочь Федора Емельяненко.Власти Чечни готовы помочь в поимке тех, кто мог напасть на дочь Федора ЕмельяненкоПредседатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев прокомментировал новость о вероятном нападении на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. Он сказал, что власти Чечни при необходимости готовы помочь найти виновников случившегося.Тренер Емельяненко: Ничего не могу сказать о нападении на дочь ФедораТренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал новость о нападении на дочь спортсмена. Он сказал, что ничего не знает об этом.Пресс-служба МВД: У нас нет информации о дочери Федора ЕмельяненкоПресс-служба МВД не подтвердила информацию о нападении на дочь известного бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.В окружении Федора Емельяненко опровергли новость о нападении на его дочьВ СМИ появилась информация об избиении и последующей госпитализации дочери российского бойца ММА Федора Емельяненко. Источники, близкие к спортсмену, опровергают эти данные.НИИ детской хирургии и травматологии: У нас есть пациентка Мария ЕмельяненкоВ Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы находится пациентка, которую зовут Мария Емельяненко. Об этом в НИИ сообщили «Советскому спорту».СМИ сообщили о нападении на дочь Федора ЕмельяненкоВ Москве совершено нападение на дочь российского бойца ММА Федора Емельяненко. В результате она попала в больницу.Михаил Мамиашвили: Емельяненко и Кадыров должны пожать друг другу рукиГлава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает нужным приобщение детей до 16 лет к смешанным единоборствам.Политолог: Емельяненко выступил против детских боев, потому что он нормальный мужик и отецГенеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков прокомментировал ситуацию с детскими боями в Грозном.Александр Карелин: Не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММАТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что смешанные единоборства (ММА) нужно лишить государственной аккредитации.Самбисты России и Европы поддержали ЕмельяненкоПрезидент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев выступил в защиту президента Союза смешанных единоборств (ММА) России, известного бойца Федора Емельяненко в конфликте с представителями спортивного клуба «Ахмат».Бойцы, тренеры и приближенные Кадырова удалили оскорбительные посты про ЕмельяненкоБойцы ММА и тренеры, приближенные к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, удалили оскорбительные посты в социальных сетях в адрес президента союза ММА России Федора Емельяненко.

Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости

Cпецпредложение