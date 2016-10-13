Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что нападающий команды Квинси Промес не сыграет с «Ростовом» из-за травмы.

– Промес не сыграет в субботу, у него проблема с ногой, – сказал Каррера. – Еще дней десять он не сможет тренироваться. Глушаков просто приболел, и мы решили оставить его в раздевалке.

Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».

После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.