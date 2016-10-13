Промес не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что нападающий команды Квинси Промес не сыграет с «Ростовом» из-за травмы.
– Промес не сыграет в субботу, у него проблема с ногой, – сказал Каррера. – Еще дней десять он не сможет тренироваться. Глушаков просто приболел, и мы решили оставить его в раздевалке.
Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».
После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.
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