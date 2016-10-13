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Виллиан не сыграет с «Лестером» из-за смерти мамы

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  SportsMoleКомментарии

Полузащитник «Челси» Виллиан не сыграет в матче с «Лестером», который состоится в рамках 8-го тура АПЛ.

Как сообщает Sports Mole, такое решение было принято в связи с уходом из жизни мамы игрока сборной Бразилии. Отмечается, что футболист получил краткосрочный отпуск.

Ранее стало известно, что мама Виллиана ушла из жизни в возрасте 57 лет после борьбы с опухолью головного мозга на протяжении последних двух лет. 

Матч с «Лестером» подопечные Антонио Конте проведут 15 октября на домашней арене.


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