Виллиан не сыграет с «Лестером» из-за смерти мамы
Полузащитник «Челси» Виллиан не сыграет в матче с «Лестером», который состоится в рамках 8-го тура АПЛ.
Как сообщает Sports Mole, такое решение было принято в связи с уходом из жизни мамы игрока сборной Бразилии. Отмечается, что футболист получил краткосрочный отпуск.
Ранее стало известно, что мама Виллиана ушла из жизни в возрасте 57 лет после борьбы с опухолью головного мозга на протяжении последних двух лет.
Матч с «Лестером» подопечные Антонио Конте проведут 15 октября на домашней арене.
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