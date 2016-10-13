Виллиан не сыграет с «Лестером» из-за смерти мамы

Полузащитник «Челси» Виллиан не сыграет в матче с «Лестером», который состоится в рамках 8-го тура АПЛ.



Как сообщает Sports Mole, такое решение было принято в связи с уходом из жизни мамы игрока сборной Бразилии. Отмечается, что футболист получил краткосрочный отпуск.



Ранее стало известно, что мама Виллиана ушла из жизни в возрасте 57 лет после борьбы с опухолью головного мозга на протяжении последних двух лет.



Матч с «Лестером» подопечные Антонио Конте проведут 15 октября на домашней арене.





