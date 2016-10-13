Массимо Каррера: Не слышал о «Ростове» до приезда в Россию

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке признал, что до приезда в Россию почти ничего не слышал о «Ростове» и Курбане Бердыеве.

– Смотрели игру сборной России, за которую выступали Кутепов и Зобнин?

– Да, я видел матч, ребята хорошо себя проявили, играли на своих позициях, Хотя, например, Зобнина я использую по-другому. Оба вернулись в команду в хорошем состоянии.

– Будут ли перестановки в составе по сравнению с матчем против «Зенита»?

– Рассматриваю разные варианты. У меня еще будет время подумать об этом.

– Слышали ли вы до приезда в Россию о Курбане Бердыеве и футбольном клубе «Ростов»?

– Нет, не слышал, так как не следил пристально за российским футболом. Но сейчас я знаю, что Бердыев – отличный тренер, который вывел «Ростов» в Лигу чемпионов.

Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».

После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.