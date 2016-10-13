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Томич снялся с «Кубка Кремля», Донской попал в основную сетку

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

23-я ракетка мира Бернард Томич не сыграет на «Кубке Кремля» из-за травмы.

В матче первого круга «Мастерса» в Шанхае с Роберто Баутиста Агутом австралиец получил травму мышц брюшного пресса.

В этой связи место в основной сетке получил российский теннисист Евгений Донской, которому предстоит защитить рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал.

На этой неделе Донской занимает 97-е место в рейтинге ATP.

Напомним, «Кубок Кремля» пройдет с 15 по 23 октября в спорткомплексе «Олимпийский».

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