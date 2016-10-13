Томич снялся с «Кубка Кремля», Донской попал в основную сетку
23-я ракетка мира
Бернард Томич не сыграет на «Кубке Кремля» из-за травмы.
В матче первого круга «Мастерса» в Шанхае с Роберто Баутиста
Агутом австралиец получил травму мышц брюшного пресса.
В этой связи место в основной сетке получил российский теннисист Евгений Донской, которому предстоит защитить рейтинговые очки за прошлогодний полуфинал.
На этой неделе Донской занимает 97-е место в рейтинге ATP.
Напомним, «Кубок Кремля» пройдет с 15 по 23 октября в спорткомплексе «Олимпийский».
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