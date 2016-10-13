Массимо Каррера: Общаюсь с Федуном по телефону
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что у него хороший контакт с владельцем клуба Леонидом Федуном.
– Известно, что трансферы – долгая история. Строит ли клуб планы на зимний дозаявочный период и обсуждаются ли эти планы с вами?
– Да, мы обсуждаем усиление в зимний период. Но сейчас главное – завершить на первом месте первую часть чемпионата.
– Общаетесь ли вы с президентом клуба Леонидом Федуном. Поддерживает ли он вас до или после матчей?
– Да, конечно. Когда он приезжает на матчи на стадион, то заходит в раздевалку. Мы общаемся и по телефону.
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