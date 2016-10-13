Команда Elite Wolves дисквалифицирована с Dota Pit S5 после победы в квалификации

Организаторы турнира дисквалифицировали команду Elite Wolves из Перу после победы в открытой квалификации.



В финальном матче отборочных Elite Wolves победила коллектив WWD, но после победы организаторы исключили команду из списка участников. Вместо нее будет играть проигравший коллектив Wild Witch Doctors.



Капитан команды Elite Wolves заявил, что это решение нечестно по отношению к другим командам, которые участвовали в перуанской квалификации, но организаторы никак не прокомментировали этот инцидент.

Стоит отметить, что Elite Wolves не раз были замешаны в нечестной игре. Коллектив был заподозрен в организации подставного матча в рамках ProDotA Cup Americas 3.



Финальная часть Dota Pit League пройдет с 19 по 22 января 2017 года. Призовой фонд турнира составит 125 000 долларов и будет пополняться за счет продажи внутриигровых предметов.



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