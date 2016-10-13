Тимофей Калачев: После смены тренера «Спартак» стал хорошо выглядеть
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим мнением по поводу грядущего матча РФПЛ против «Спартака».
– Со «Спартаком» «Ростову» будет сложно?
– Конечно. Соперник играет дома, при своих болельщиках. Думаю, они будут агрессивно идти в атаку, но нас этим не испугать. Мы наверняка будем действовать в своем стиле.
– Много видели матчей красно-белых после смены главного тренера?
– Не считал, но «Спартак» изменился. Как? Наш соперник стал хорошо выглядеть, провел хорошую победную серию, – сказал Калачев.
Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится в 15 октября в 19:30 мск.
Тимофей Калачев: «Спартак» будет агрессивен, но нас этим не испугать
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически