Тимофей Калачев: После смены тренера «Спартак» стал хорошо выглядеть

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своим мнением по поводу грядущего матча РФПЛ против «Спартака».

– Со «Спартаком» «Ростову» будет сложно?

– Конечно. Соперник играет дома, при своих болельщиках. Думаю, они будут агрессивно идти в атаку, но нас этим не испугать. Мы наверняка будем действовать в своем стиле.

– Много видели матчей красно-белых после смены главного тренера?

– Не считал, но «Спартак» изменился. Как? Наш соперник стал хорошо выглядеть, провел хорошую победную серию, – сказал Калачев.

Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится в 15 октября в 19:30 мск.

Тимофей Калачев: «Спартак» будет агрессивен, но нас этим не испугать