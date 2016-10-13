Сергей Родионов: Почему не пригласить иностранного арбитра на один матч?

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что на важные матчи можно попробовать в качестве эксперимента пригласить иностранного арбитра.

– Арбитр Сергей Иванов, работавший на вашем матче с «Зенитом», не получил назначения на ближайший тур. Как вы можете это прокомментировать и будете ли добиваться его дальнейшего отстранения?

– Мы не будем добиваться ничего. Мы в рамках регламента подали жалобу на плохое судейство конкретного матча. К дальнейшему развитию событий мы отношения не имеем.

– Как вы относитесь к возвращению практики приглашение иностранных арбитров?

– Такая практика уже была. И ошибались иностранцы, как мы все помним. Но как разовый эксперимент – почему не попробовать? Но на постоянный основе это не нужно.