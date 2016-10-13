Александр Жирков: Кредит доверия к Каррере велик, он абсолютный

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что кредит доверия к главному тренеру Массимо Каррере – абсолютный.

– Насколько велик кредит доверия к главному тренеру? И будете ли вы подавать в суд на одно известное СМИ?

– Кредит доверия велик, он абсолютный. И мы не будем опускаться до того, чтобы подавать в суд на всем нам известное СМИ. Информацию легко перепечатать, так что лучше обращайтесь всегда в клуб.

Ранее во вторник появилась информация о том, что зимой Каррера может покинуть клуб, а руководство «Спартака» уже ищет варианты на замену итальянцу среди российских тренеров.

По данным источников «Советского спорта» в клубе, «Спартак» не рассматривает вариант отставки Карреры, при котором команда идет на первом месте в премьер-лиге.