Уэббер завершит гоночную карьеру в конце 2016 года
Пилот Porsche WEC
LMP1 Марк Уэббер принял решение завершить автоспортивную карьеру по итогам 2016
года.
Прощальной гонкой 40-летнего австралийца станет финал
сезона-2016 WEC в Бахрейне. Шестичасовые заезды на автодроме Сахир пройдут 19
ноября, после чего Уэббер приступит к работе в Porsche на должности особого
представителя.
Напомним, на протяжении 12 лет Уэббер выступал в Формуле-1.
В 2002 году он дебютировал в «Минарди», после чего был гонщиком «Ягуара»
(2003-2004), «Уильямса» (2005-2006) и «Ред Булла» (2007-2013).
На его счету девять побед и 13 подиумов в Формуле-1. Уэббер
трижды занимал третье место в личном зачете пилотов по итогам сезона (2010,
2011, 2013).
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