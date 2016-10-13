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Уэббер завершит гоночную карьеру в конце 2016 года

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  AutosportКомментарии

Пилот Porsche WEC LMP1 Марк Уэббер принял решение завершить автоспортивную карьеру по итогам 2016 года.

Прощальной гонкой 40-летнего австралийца станет финал сезона-2016 WEC в Бахрейне. Шестичасовые заезды на автодроме Сахир пройдут 19 ноября, после чего Уэббер приступит к работе в Porsche на должности особого представителя.

Напомним, на протяжении 12 лет Уэббер выступал в Формуле-1. В 2002 году он дебютировал в «Минарди», после чего был гонщиком «Ягуара» (2003-2004), «Уильямса» (2005-2006) и «Ред Булла» (2007-2013).

На его счету девять побед и 13 подиумов в Формуле-1. Уэббер трижды занимал третье место в личном зачете пилотов по итогам сезона (2010, 2011, 2013).

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