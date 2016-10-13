Сергей Родионов: Мы ведем работу на трансферном рынке
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что зимой команда будет стараться усилиться.
– Ведется ли работа по усилению команды в зимнее трансферное окно?
– Усиление требуется. Идет каждодневная работа в этом плане. Конкретных фамилий называть не буду. Рынок тяжелый, дорогой, но мы попытаемся сработать качественно. Мы в полном контакте с тренерским штабом, понимаем, какие позиции нужно усиливать.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически