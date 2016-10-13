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Кто должен быть дублером Акинфеева в сборной России? Опрос

Владимир Константинов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев, дебютировавший в сборной России в недавнем контрольном матче с Коста-Рикой (3:4), стал четвертым голкипером, который в этом году заменял Игоря Акинфеева на посту №1 нашей национальной команды. До него подобная миссия была поручена Станиславу Крицюку из «Краснодара», Гилерме из «Локомотива» и Юрию Лодыгину из «Зенита». 

«Советский спорт» предлагает своим читателям принять участие в опросе.

Голосование: Кому бы вы доверили место в воротах сборной России в отсутствие Акинфеева?

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