Кто должен быть дублером Акинфеева в сборной России? Опрос
Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев, дебютировавший в сборной России в недавнем контрольном матче с Коста-Рикой (3:4), стал четвертым голкипером, который в этом году заменял Игоря Акинфеева на посту №1 нашей национальной команды. До него подобная миссия была поручена Станиславу Крицюку из «Краснодара», Гилерме из «Локомотива» и Юрию Лодыгину из «Зенита».
«Советский спорт» предлагает своим читателям принять участие в опросе.
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