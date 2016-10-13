Александр Жирков: План зимней трансферной кампании будет утвержден в декабре

Гендиректор «Тосно»: Богаев и Киреенко? К «Зениту» мы никакого отношения не имели, их взяли в аренду у другого клуба

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о претензии «Зенита» в отношении тосненцев о выплате компенсации за Дмитрия Богаева и Павла Киреенко, которые летом 2016 года перешли в клуб из Ленинградской области на правах аренды.