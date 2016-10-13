Александр Жирков: План зимней трансферной кампании будет утвержден в декабре
Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке рассказал о зимнем трансферном плане клуба.
– Правда ли, что советом директоров будет выделено зимой 50 миллионов евро на приобретение трех новичков?
– Это не соответствует действительности. Совет директоров планово собирается пять раз. Май – подведение сезона. Июнь – утверждение спортивных целей, бюджета и трансферного плана. В сентябре – отчет о проделанной работе. И декабрь – рассматривается зимний трансферный план. И потом –очередной отчет.
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