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Статуя Болта появится рядом с памятником Боба Марли

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NBC SportsКомментарии

В Ямайке планируют установить статуи в честь олимпийских чемпионов.

В течение двух лет в парке рядом с национальным стадионом в Кингстоне появятся памятники Усэйна Болта, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Вероники Кэмпбелл-Браун и Асафы Пауэлла. При этом статую Болта планируют поставить уже в следующем году.

Отметим, что в парке уже установлены скульптуры олимпийских чемпионов Херба Маккенли, Дона Куорри, а также певца Боба Марли.

Напомним, 30-летний Болт выиграл по три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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