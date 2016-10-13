Статуя Болта появится рядом с памятником Боба Марли

В Ямайке планируют установить статуи в честь олимпийских чемпионов.

В течение двух лет в парке рядом с национальным стадионом в Кингстоне появятся памятники Усэйна Болта, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Вероники Кэмпбелл-Браун и Асафы Пауэлла. При этом статую Болта планируют поставить уже в следующем году.

Отметим, что в парке уже установлены скульптуры олимпийских чемпионов Херба Маккенли, Дона Куорри, а также певца Боба Марли.

Напомним, 30-летний Болт выиграл по три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.