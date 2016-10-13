Сергей Родионов: Я в курсе всей селекционной работы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции в Тарасовке сказал, что де-факто выполняет функции спортивного директора после ухода Дмитрия Попова.

– Почему до сих пор не занята должность спортивного директора после ухода Дмитрия Попова?

– Во-первых, Дмитрий Львович ушел по своему желанию, – ответил член совета директоров Александр Жирков. – И спортивный директор у нас есть. Сергей Юрьевич Родионов, будучи генеральным директором, на 100 процентов сконцентрирован на спортивной составляющей. В штатном расписании клуба эта позиция есть, она не вычеркнута. Дальше – решение Родионова. Кредит доверия ему, как и главному тренеру, максимальный. Летнее трансферное окно «Спартак» провел неплохо.

– Я в курсе всей селекционной работы, – сказал Родионов. – Я в курсе всех событий, сам просматриваю футболистов, сам летал общался с игроками. На эффективность работы отсутствие спортивного директора не влияет.



– Именно Сергей Юрьевич готовит трансферный план и защищает его на совете директоров, – заметил Жирков.