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Китайский клуб готов заплатить за ван Перси 18 млн евро

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  FotomacКомментарии

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Fotomac, на игрока сборной Голландии претендует китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун». Отмечается, что команда из Азии готова заплатить за футболиста 18 млн евро. Ранее сам форвард заявил, что готов рассмотреть предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 33-летний ван Перси провел на клубном уровне 6 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2018 года.


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