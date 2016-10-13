Тимофей Калачев: Поставил себе цель – сыграть на новом ростовском стадионе

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился своими планами по поводу окончания карьеры.



– Знаете, я поставил себе цель – сыграть на новом ростовском стадионе. Потом, может, и закончу. Если честно, то моя мечта – провести свой прощальный матч именно за «Ростов». Этот клуб стал мне родным, моя вторая семья, – сказал Калачев.

Напомним, что в мае Калачеву исполнится 36 лет. За «Ростов» футболист провел более 200 матчей.

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