Наиль Измайлов: УЕФА не может арестовать счета «Спартака», они находятся в России

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с возможным арестом счетов московского клуба.

- УЕФА не может арестовать счета «Спартака», они находятся в России. Они всего лишь попросили разобраться в ситуации с трансферами 1996 года, потому что к ним обратился адвокат агента. Сейчас адвокаты клуба работают в Испании и Швейцарии, разбираемся с материалами, - цитирует Измайлова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» получил уведомления об аресте суммы, которую клуб должен получить за участие в Лиге Европы в текущем сезоне. Указанный арест обусловлен решениями испанского и швейцарского судов, принятыми в связи с трансферными сделками 1996 года.

«Спартак» покинул Лигу Европы сезона 2016/17, проиграв кипрскому АЕК по сумме двух матчей в рамках квалификации (1:2).



