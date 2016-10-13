Выборы главы федерации велоспорта России пройдут в ноябре

Дата отчетно-выборной конференции Федерации велосипедного спорта России пока официально не назначена. Однако по информации «Советского спорта», она должна пройти в ноябре.

Кандидатов на пост руководителя федерации пока нет. По нашей информации, действующий президент Игорь Макаров пока не определился – будет ли он баллотироваться на следующий 4-летний срок. По некоторой информации, его решение будет зависеть от гарантии финансовой помощи федерации со стороны Минспорта.