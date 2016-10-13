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Айкел пропустит 4-6 недель из-за растяжения голеностопа

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  NBC SportsКомментарии

«Баффало» начнет регулярный чемпионат без форварда Джека Айкела. 19-летний американец пропустит от четырех до шести недель из-за растяжения голеностопа.

Айкел получил травму на тренировке «клинков» в среду, за день до первого матча команды в регулярном чемпионате.

Таким образом, первым центром команды в игре с «Монреалем» станет Райан О’Райлли, а во второе звено, скорее всего, будет переведен Дерек Грант, который большую часть профессиональной карьеры провел в АХЛ.

Напомним, в своем дебютном сезоне в НХЛ Айкел набрал 56 (24+32) очков в 81 матче при показателе полезности «–16» и 22 минутах штрафа.

Матч

Баффало - Монреаль

Место и дата

14 октября 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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