СКА – «Динамо» Р. Прохоркин вернулся в состав армейцев
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо».
В
воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук -
Дацюк - Плотников;
Второе звено: Хафизуллин
- Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Белов, Мозес - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рыков -
Дергачев, Каблуков - Прохоркин - Хохлачев.
Напомним, матч пройдет 10 октября и начнется в 19:30. Spb.Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Отметим, Николай Прохоркин вернулся в состав команды, пропустив две игры армейцев. В нынешнем чемпионате нападающий сыграл 17 матчей и набрал 5 (1+4) очка.
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