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«Форс Индия» не будет препятствовать переходу Хюлькенберга в «Рено»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Motorsport.comКомментарии

«Форс Индия» готова отпустить немецкого гонщика Нико Хюлькенберга в «Рено», несмотря на действующий контракт.

«Все эти годы Нико был слишком хорошим пилотом и слишком лояльным командным игроком, чтобы вставать у него на пути, – приводит Motorsport слова своего источника. – Если пилот такого уровня в возрасте 29 лет имеет шанс перейти в состав производителя и тем самым вывести свою карьеру на новый уровень, зачем команде мешать ему».

При этом британская команда не получала официального предложения от «Рено».

Добавим, Хюлькенберг выступает за «Форс Индию» с 2011 года с перерывом в один сезон (2013), который он провел в «Заубере». Контракт Хюлькенберга с командой действует до конца 2017 года.

В нынешнем сезоне немец набрал 54 очка и занимает девятое место в личном зачете пилотов.

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