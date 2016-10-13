CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков

Пятеро членов сборной России по спортивной ходьбе дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.



Как сообщает официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS), в этот список вошли следующие спортсмены:



Победительница чемпионата Европы по легкой атлетике-2014 Эльмира Алембекова, серебряный призер чемпионата мира-2013 в Москве Михаил Рыжов, бронзовые призеры чемпионата Европы-2014 Иван Носков и Денис Стрелков, чемпионка мира среди юниоров Вера Соколова.

Отмечается, что каждый из вышеуказанных спортсменов дисквалифицированы на четыре года.

Ранее сообщалось, что положительные пробы у представителей национальной команды были взяты минувшим летом во внесоревновательный период в Саранске. Срок наказания Алембековой отсчитывается с 17 июля 2016 года, а остальных ходоков – с 15 июля 2016 года.