Александр Жирков: Задача «Спартака» – быть в медалях
Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков на пресс-конференции в Тарасовке заявил, что задача, поставленная перед командой, осталась прежней.
– Правда ли, что была изменена задача на сезон и
теперь это – попадание в Лигу чемпионов?
– Спортивные задачи на сезон совет директоров «Спартака» утвердил. Это выход в групповой этап Лиги Европы, победа в Кубке России и медали чемпионата. Две первые уже не выполнены. Третья задача не менялась, а итоги будем подводить в мае.
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