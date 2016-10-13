В ближайшее время в «Лужниках» начнут устанавливать кресла

Монтаж кресел на стадионе «Лужники» начнется в октябре-ноябре 2016 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Всего на стадионе будет установлена 81 тысяча кресел российского производства. Мы полностью завершили работы по устройству кровли, проделали ремонт всех узлов и соединений металлических конструкций крыши, заменили защитные покрытия», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Напомним, спорткомплекс «Лужники» реконструируют к чемпионату мира 2018 году. Основные строительные работы планируется закончить в этом году.

После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.