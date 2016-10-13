Владимир Лисин пока не заявлял о своем выдвижении

Отчетно-выборная конференция Стрелкового союза России (ССР) пройдет 22 октября в стрелковом спорткомплексе «Лисья нора» в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе организации.

Действующий президент Владимир Лисин пока не определился с решением о своем выдвижении на следующий срок. Также на данный момент пока никто не выдвигал свою кандидатуру на пост главы федерации. Согласно регламента, Лисин и другие возможные кандидаты могут объявить о своем решении прямо на конференции.

Напомним, российские стрелки на Олимпиаде в Рио-2016 завоевали две серебряные и две бронзовые медали, а также установили два олимпийских рекорда.