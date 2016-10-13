Евгений Ловчев: Скорее всего, «Ростов» выиграет у «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на центральный матч 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов».



– Самый непредсказуемый матч тура, любой исход не станет неожиданностью, – сказал Ловчев. – В «Ростове» все устоялось, Курбан Бердыев даже Владимира Граната научил играть в защите. Я уверен в том, что «Ростов» не проиграет «Спартаку», то есть либо ничья, либо победа гостей. Скорее всего, даже «Ростов» выиграет.

Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».

После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.