Пятиборцы выберут президента в январе
Отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России запланирована на январь, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе организации.
Пока никто из возможных кандидатов не заявил о желании побороться за пост главы. Стоит отметить, что Федерация современного пятиборья одна из самых успешных. Ежегодно в Москве проходит коммерческий турнир – Кубок Кремля – с самым большим призовым фондом в истории этого вида спорта. Если действующий глава Вячеслав Аминов решит пойти на следующий 4-летний срок, проблем с переизбранием у него возникнуть не должно.
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