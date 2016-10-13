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Пятиборцы выберут президента в январе

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России запланирована на январь, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе организации.

Пока никто из возможных кандидатов не заявил о желании побороться за пост главы. Стоит отметитьчто Федерация современного пятиборья одна из самых успешныхЕжегодно в Москве проходит коммерческий турнир – Кубок Кремля – с самым большим призовым фондом в истории этого вида спорта. Если действующий глава Вячеслав Аминов решит пойти на следующий 4-летний срок, проблем с переизбранием у него возникнуть не должно.

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