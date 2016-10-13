Пятиборцы выберут президента в январе

Вячеслав Аминов: Конкур и комбайн на «Кубке Кремля» пройдут так, как нигде и никогда до этого

Об этом президент Федерации современного пятиборья России и вице-президент Международного союза современного пятиборья рассказал на пресс-конференции, посвященной юбилейному пятому «Кубку Кремля».