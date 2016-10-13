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Официально: Маскерано подпишет с «Барселоной» новый контракт

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб договорился с защитником Хавьером Маскерано о подписании нового контракта.

Ранее сообщалось, что новое соглашение игрока сборной Аргентины будет рассчитано до 30 июня 2019 года.

Напомним, футболист пополнил ряды каталонской команды летом 2010 года из «Ливерпуля». За это время он выиграл вместе с «Барселоной» 17 трофеев.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.


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