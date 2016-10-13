Александр Кожевников: Во многих клубах надо менять тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал последние отставки главных тренеров в клубах КХЛ.

- У многих команд сейчас идут провалы. Во многих клубах надо тренеров менять. Я думаю, все поменяют. Ещё три-четыре отставки будут. Надо ждать и терпеть, потому что во всех командах не хватает квалифицированных игроков. Поэтому будут спады. «Локомотив» начал неудачно, потом выправил, сейчас у них опять спад. Все команды будут так играть. Если у ЦСКА провал по игре, то о чём мы говорим? Надо ждать, терпеть, играть и выходить из ситуации, — рассказал Кожевников «Чемпионату».

Напомним, что ранее «Спартак» принял решение о прекращении контрактных отношений с главным тренером Германом Титовым и одним из его ассистентов Вячеславом Козловым.

Титов возглавлял «Спартак» с мая 2015 года. По итогам регулярного сезона-2015/16 красно-белые заняли 11-е место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.

